Спецоперация 01 декабря 2023, 13:03 Украинским военнопленным показали Запорожскую область и разрешили позвонить семье Украинские военнопленные в Запорожской области позвонили родственникам Министерство обороны Украины

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Военная полиция в Запорожской области показала украинским военнопленным, как изменился регион, и позволила связаться с родственниками по телефону. Об этом сообщил Первый канал.

В автобус посадили около 10 мужчин. Они служили в разных штурмовых группах Вооруженных силах Украины и сдались в плен в районе Работина. Бывшие солдаты рассказали, что с ними обращались хорошо — вылечили и накормили.

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«Цель нашей сегодняшней экскурсии — посмотреть, как живет город, который находится в составе Российской Федерации — на той территории, которую с телевизора называют оккупированной», — сказал российский военнослужащий с позывным Сталкер.

Во время поездки военнослужащим дали мобильный телефон позвонить семье. Родственники восьми пленных не знали, где они находятся. Мужчины подтвердили, что увидели процветающий регион и мирных жителей. Они поддержали результаты референдума о присоединении к России.

Запорожская область наряду с ДНР, ЛНР и Херсонской областью вернулись в состав страны в 2022 году. Полную интеграцию всех сфер, от экономики до госуправления, проведут в течение пяти лет. Госдума приняла закон о праздновании Дня воссоединения 30 сентября.