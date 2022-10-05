Украинское командование приказало добивать раненых сослуживцев | 360°

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Украинское командование приказало добивать раненых сослуживцев

Украинские боевики рассказали о приказах убивать раненых сослуживцев и расстреливать дома

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Украинские силовики рассказали о преступном приказе добивать своих же раненых и расстреливать дома мирного населения. Видео с обращением солдат ВСУ обнародовал лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива в своем Telegram-канале.

На кадрах один из военных 25-й бригады рассказал о приказе от украинского командования. По его словам, им сказали, что в поселке нет мирных жителей.

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«Расстреливайте все дома, окна, автомобили, забрасывайте гранаты в погреба», — описал приказ командира военный.

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Солдат отметил, что утром они увидели, как из погребов начали выходить люди. Среди них была женщина с трехмесячным ребенком.

Военный назвал полученный приказ преступным. Он подчеркнул, что украинское командование заставляло солдат добивать своих же раненых сослуживцев, которые просили об эвакуации. Остальные представители ВСУ на видео добавили, что отказываются идти в бой.

Преступления

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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