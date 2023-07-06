Спецоперация 06 июля 2023, 09:28 Украинским минометчикам приказали обстреливать тыл и возлагать вину на Россию Пленный боевик «Кракена» Приходько: минометчикам приказали обстреливать частный сектор

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Командование приказало украинским минометчикам стрелять по домам мирных жителей, чтобы оклеветать российских военных. Плененный боевик подразделения «Кракен»* Андрей Приходько рассказал об этом РИА «Новости».

«Краем уха слышал, что минометчикам ставились определенные задачи: они должны были стрелять нам в тыл под эгидой того, что это стреляют Вооруженные силы России», — сказал он.

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По словам военнопленного, в качестве мишеней выбирали частный сектор с домами мирных жителей.

Андрей Приходько рассказал об истинном отношении собственного руководства к боевикам «Кракена»*. Это подразделение создали как диверсионно-разведывательное, но использовали в качестве штурмового. Он назвал своих сослуживцев «элитным мясом Буданова» — соединение учредили при Главном управлении разведки Минобороны Украины под руководством Кирилла Буданова.

* «Кракен» признали в России экстремистской организацией, его деятельность и символику запретили.