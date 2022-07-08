Украинским детям начали показывать русофобские мультфильмы

На украинском телевидении стали показывать мультфильм про российского мальчика, который вредит украинскому сверстнику. Об этом написало Ura.ru.

Речь идет о русском мальчике Ване, который крушит городки украинца Миколы. На помощь Миколе приходят ребята из западных стран. Агентство опубликовало в своем Telegram-канале небольшой кусочек из мультфильма.

Ранее сообщалось, что активист Демьян Ганул из Одессы предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в школе предмет «русофобия». Такая инициатива появилась на сайте петиций главе государства.

«Прошу вас поддержать петицию по созданию нового предмета в украинской школьной программе под названием „русофобия“», — написал Ганул.

Мужчина предложил этим предметом заменить уроки русского языка. Однако его идея пока не нашла поддержки, за нее проголосовали чуть более 300 человек из необходимых 25 тысяч.