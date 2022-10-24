Украинским боевикам предрекли провал контрнаступлений по всем направлениям | 360°

Эксклюзив 24 октября 2022, 14:28 Украинским боевикам предрекли провал контрнаступлений по всем направлениям Военный эксперт Насонов: данные разведки и усиленная оборона сорвут все планы боевиков РИА "Новости"

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Вооруженные формирования Украины последние несколько дней пытались обнаружить слабые места в российской обороне на освобожденных территориях. Все эти попытки закончились неудачно, а группы боевиков получили достойный отпор. Последние данные Минобороны для «360» прокомментировал эксперт по безопасности и член Координационного совета Росгвардии Роман Насонов.

Российские военные, добавил он, значительно повысили устойчивость своей обороны и усилили работу разведки, что позволило вычислить все ударные группы украинских боевиков и узнать их намерения. Поэтому все дальнейшие попытки украинских военных обречены на провал.

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«Устойчивость нашей обороны и глубина расследовательского управления выросла. Это говорит о том, что формирование там ударных групп уже вскрыли, выявили их намерения. Поэтому не думаю, что они добьются успеха в любом из направлений», — заявил Насонов.

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга рассказал о неудачных попытках ВСУ прорвать линию обороны на Краснолиманском направлении. Удар российских войск отбросил боевиков на исходные рубежи с существенными потерями.

Провалом и уничтожением личных составов и военной техники закончились попытки ВСУ атаковать позиции российских войск на Купянском направлении в Харьковской области, на Южно-Донецком направлении в ДНР, а также на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области.