Спецоперация 02 марта 2023, 15:14 Украинский ЗРК «Бук-М1» уничтожили около Краматорска Минобороны сообщило об уничтожении ЗРК «Бук-М1» и радиолокатора ЗРК «С-300» в зоне СВО Ministry of Defense of Ukraine

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Российские военные уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М1» около Краматорска Донецкой Народной Республики и радиолокатор наведения ЗРК «С-300» в районе города Никополя Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что военную технику противника уничтожили удары оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии российской армии.

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«В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс „Бук-М1“. Кроме того, в районе города Никополь Днепропетровской области уничтожен радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса „С-300“», — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что всего за минувшие сутки российские войска поразили 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 195 районах проведения специальной военной операции.