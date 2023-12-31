Спецоперация 31 декабря 2023, 04:36 Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих боевиков ВСУ Российский БПЛА снял кадры расстрела загрядотрядом отступающих солдат ВСУ РИА «Новости»

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Украинский заградительный отряд расстрелял группу отступающих солдат ВСУ. Видеозапись с российского дрона выложили в Telegram-канале РИА «Новости».

«ВСУ применяют тактику заградотрядов, ими они пытаются удержать мобилизованных и силы теробороны, не желающих умирать на позициях», — сообщил собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

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Российские штурмовики зашли в окоп, и солдаты ВСУ начали отступать в сторону тыловых позиций. Оттуда по ним открыл огонь заградотряд. Позднее по дислокации украинских военных прилетел дрон-камикадзе, произошел взрыв.

О расстрелах украинских боевиков заградотрядами было известно и ранее. В Херсонской области в октябре заградотряд расстрелял 10 солдат ВСУ за отказ форсировать Днепр.