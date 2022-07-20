Украинский волонтер заявил о панике в рядах ВСУ

В Facebook* появился пост о ситуации с ВСУ на передовой. Украинский волонтер Диана Макарова рассказала о панике как в подразделениях войск, так и среди родственников мобилизованных.

Украинские военные, заявила Макарова, охвачены сильными паническими настроениями, которые дезориентируют и сковывают их действия. Не находят места и близкие тех, кого отправили в окопы. Психологи с такими семьями не работают.

«Такой истерики я не видела уже давно. <…> Бунт на передовой», — написала девушка.

По ее словам, ВСУ просят у волонтеров вывезти их из мест боевых действий или добиться для военнослужащих поддержки артиллерии, ссылаясь на отсутствие какой-либо реакции со стороны командования.

«Если подключаются родные солдат, паника прогрессирует. Это самое страшное», — призналась Макарова.

В комментариях ее осудили за публикацию подобного текста, заявив, что он действует врагу на руку.

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