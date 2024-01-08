Спецоперация 08 января 2024, 13:00 Украинский военный заявил о новой тактике России в зоне СВО Оператор ПЗРК Stinger: Россия начала применять новую тактику ракетных ударов Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/globallookpress

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Россия применила новую тактику для ракетных ударов — ВС России начали задействовать при атаке тепловые ловушки. Об этом в интервью TV5 Monde рассказал украинский оператор системы FIM-92 Stinger Роман.

Он отметил, что российские военные используют ракеты, которые выпускают тепловые ловушки. Эти устройства создают серьезные помехи западным зенитным системам и не позволяют им сбить снаряды.

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«Такого раньше не было. Теперь ракеты выпускают тепловые ловушки, что мешает системам Stinger», — указал украинский военнослужащий.

Оператор ПЗРК добавил, что из-за массированных ракетных атак стремительно уменьшаются запасы снарядов ВСУ.

Ранее французский полковник в отставке Пер де Йонг обратил внимание на количество боеприпасов в украинской армии. Он также заявил, что Украина столкнулась с военным и моральным истощением, а также необходимостью почти полностью полагаться на внешнюю поддержку.