08 января 2024, 13:00
Украинский военный заявил о новой тактике России в зоне СВО
Оператор ПЗРК Stinger: Россия начала применять новую тактику ракетных ударов
Россия применила новую тактику для ракетных ударов — ВС России начали задействовать при атаке тепловые ловушки. Об этом в интервью TV5 Monde рассказал украинский оператор системы FIM-92 Stinger Роман.
Он отметил, что российские военные используют ракеты, которые выпускают тепловые ловушки. Эти устройства создают серьезные помехи западным зенитным системам и не позволяют им сбить снаряды.
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«Такого раньше не было. Теперь ракеты выпускают тепловые ловушки, что мешает системам Stinger», — указал украинский военнослужащий.
Оператор ПЗРК добавил, что из-за массированных ракетных атак стремительно уменьшаются запасы снарядов ВСУ.
Ранее французский полковник в отставке Пер де Йонг обратил внимание на количество боеприпасов в украинской армии. Он также заявил, что Украина столкнулась с военным и моральным истощением, а также необходимостью почти полностью полагаться на внешнюю поддержку.
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