Украинским военным по телевидению обещали зарплату в 100 тысяч гривен, но денег они так и не увидели. Об этом сообщил сложивший оружие боец ВСУ Юрий Фисак. Он призвал сослуживцев последовать его примеру.

«Я очень недоволен нашими военными, такими стратегиями, непонятными для меня, вообще все ребята недовольны. По телевизору говорили, что зарплата ребят будет 100 тысяч гривен. Я уже больше полутора месяцев служу — никто никогда этой суммы ни разу не получал», — заявил Фисак телеканалу «Звезда».

Он выразил мнение, что никто этих денег так и не получит. Бывший боец ВСУ добавил, что не готов из-за упертости украинского правительства умирать. Фисак сказал, что у него есть родственники и жена, ради которых он должен жить.

«Я призываю солдат украинской армии лучше сложить оружие и решить все мирно. Затягивать это все дальше нет смысла», — резюмировал военный.

Ранее стало известно, что в Ясиновитой погибла мирная жительница. Она стала жертвой обстрелов украинских военных.