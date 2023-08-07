Спецоперация 07 августа 2023, 15:34 Украинский военный заявил, что бойцов не информируют о ходе контрнаступления Украинский солдат Миронюк: о контрнаступлении узнаем из телевизора или из TikTok Министерство обороны Украины

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Офицеры ВСУ ничего не говорят свои солдатам о контрнаступлении. Те узнают о его ходе из видео на платформе TikTok. Об этом сообщил РИА «Новости» один из пленных украинских военнослужащих — Ярослав Миронюк.

«Командиры ничего не рассказывают. Кто-то [из сослуживцев] говорит, что уже началось [контрнаступление]», — поделился Миронюк.

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Миронюк заявил, что ничего не знает о целях контрнаступления.

«Только телевидение [сообщает], что будет „контрнаступ“, и TikTok», — добавил он.

Солдаты в связи с этим действуют в условиях полной неопределенности и потом попадают в плен. Миронюк родился в 1996 году, его мобилизовали в феврале 2022 года. Молодой человек на протяжении полутора лет охранял в Луцке аэродром. Он оказался в Донбассе в июле 2023-го в составе 137-го батальона морской пехоты.

По его словам, им отдали приказ идти в село Старомайорское. Там он и другие военнослужащие оборонялись. Их обещали забрать, но не сделали этого. Еды и воды после первого дня уже не было.

Потом, когда начался обстрел со стороны российских сил, украинские бойцы спрятались. Позже Миронюк сдался в плен.