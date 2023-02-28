Спецоперация 28 февраля 2023, 07:15 Украинский военный рассказал о сложной ситуации в районе Артемовска Командир ВСУ с позывным Мадьяр сообщил о сложной обстановке для украинских сил в Артемовск РИА «Новости»

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Украинские боевики попали в сложное положение в городе Артемовск в Донецкой Народной Республике. Об этом изданию «Страна.ua» сообщил командир ВСУ с позывным Мадьяр.

«У нас нет наступательных вооружений, нет мин, нет гранатометов. Нет тех средств, которые необходимы тем военным, кто находится в регулярном огневом контакте», — сообщил он.

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По словам командира ВСУ, российские войска идут к тому, чтобы окружить город полностью со всех сторон.

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«По нам бьют из авиации, минометов, реактивных систем залпового огня, танками и артиллерией», — добавил Мадьяр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что обстановка в Артемовске для ВСУ остается постоянно сложной.

Артемовск является важным транспортным узлом в ДНР для снабжения оружием украинской группировки.