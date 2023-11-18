Спецоперация 18 ноября 2023, 16:54 Украинский военный летчик прилетел в Россию Пилот Воевода: действующий летчик ВСУ прилетел в Россию STAR-MEDIA/imago stock&people

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Действующий летчик ВВС Украины прилетел в Россию. Об этом в Telegram-канале сообщил пилот вертолета Ка-52 с позывным Воевода.

«Все, наш парень у нас! <…> Я, как основатель сея действия, назову случившееся „Птичка в гнезде“», — сыронизировал он.

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Воевода призвал сослуживцев летчика «решительно переходить на сторону России» и освободиться от пропаганды.

«Вас ждут, без преувеличения, дома. Как и любого украинского бойца», — добавил он.

Военный блогер Кирилл Федоров подтвердил, что пилот Воевода помог отправить украинского летчика в Россию. Федоров добавил, что бывший военнослужащий ВВС Украины планирует вскоре дать интервью.

Ранее стало известно, что солдаты российской группировки войск «Днепр» стали разбрасывать с беспилотников над позициями украинских войск на Херсонском направлении листовки с призывами к ВСУ сдаться. В агитматериалах также есть подробная инструкция, как это сделать. Источники сообщили журналистам, что несколько десятков бойцов ВСУ уже последовали инструкции, сейчас они живы и в безопасности.