Спецоперация 26 февраля 2024, 07:28 Украинский военный больше недели прятался от обстрелов ВСУ в Авдеевке Украинский боец прятался 7 дней в Авдеевке из-за обстрелов ВСУ Pxhere

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Украинский военный Дмитрий Дядчук прятался в разрушенном доме больше недели, чтобы не попасть под огонь своих же во время освобождения Авдеевки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Он рассказал, что во время штурма побежал в сторону ВСУ. Но боец услышал стрельбу со стороны своего подразделения. Он забежал в дом и сидел там больше недели без рации и еды.

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Дядчук признался, что вместе с сослуживцами не знал, что их везут в Авдеевку. Командование сказало им, что их отправляют в «Донецкую область». В Авдеевку его подразделение прибыло за неделю до штурма российских военных.

Боец хотел сдаться, но боялся попасть под огонь своих же. Всю неделю он провел в укрытии без еды. Воду в найденной бутылке пил, пока та не замерзла.

«Меня взяли в плен красиво. Меня не били. Я просто сдался. <…> Ко мне подошел медик и спросил, нужна ли какая-то медицинская помощь. Я показал ногу», — подчеркнул украинский военный.

Медик увидел пулевое ранение у мужчины. Бойцу обработали рану.

Недавно советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ покинули часть позиций под Авдеевкой. Украинским боевикам пришлось отступать из-за огня российской артиллерии.