Спецоперация 22 августа 2023, 22:42 Украинский военнопленный извинился за резонансное видео с угрозами в адрес ВС России Пленный боец ВСУ извинился за видео с угрозами в адрес российской армии unsplash.com

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Украинский военнопленный Артем Грубыч извинился за видео с угрозами в адрес бойцов Вооруженных сил России. Ролик сняли на полигоне в Германии, где солдат проходил обучение, сообщило РИА «Новости».

Мужчина 1994 года рождения, уроженец Полтавской области, прославился, когда записал видео с базы НАТО в городе Вильдфлекен. Вместе с сослуживцами он грозно выкрикивал угрозы в адрес российских военнослужащих.

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«Ждите, кацапы! Мы в пути!» — заявлял украинец.

Во время мобилизации Грубыча направили в 118-ю механизированную бригаду, а после обучения в Германии он оказался в районе Орехова в Запорожской области. Во время контрнаступления ВСУ он попал в плен. За видео мужчина решил извиниться.

«Я не думал, что кричу. Все кричали, и я кричал. Это ничего не значит. Зачем, не знаю, честно. Глупо», — сказал он.

Сдавшиеся в плен украинские бойцы пожаловались, что командование отправляет их на передовую без подготовки. Некоторые из них рассказали, что канадские инструкторы призывали украинских военнослужащих убивать как можно больше российских солдат, писали «Известия».

Военнопленный украинец Сергей Роско заявил, что сослуживцы бросили его после того, как он получил ранение, сообщил RT.