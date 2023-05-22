Спецоперация 22 мая 2023, 15:11 Украинский вертолет Ми-8 уничтожили в ДНР Минобороны: средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР РИА «Новости»

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Украинский вертолет Ми-8 сбили российские средства ПВО за минувшие сутки на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, Ми-8 ВСУ уничтожили в районе населенного пункта Лозовое. Кроме того, средства ПВО России за сутки перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

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Также противник за последние 24 часа лишился 17 беспилотников в районах населенных пунктов Кременец, Пески, Александровка, Веселое (ДНР), Сладкая Балка, Марфополь (Запорожская область), Сергеевка и Любимовка (Херсонская область).

Всего с начала проведения специальной военной операции ВС России уничтожили уже 428 самолетов ВСУ, 235 вертолетов, 4262 беспилотников, 424 ЗРК, 9257 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин РСЗО и сотни единиц другой военной техники.