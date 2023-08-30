Спецоперация 30 августа 2023, 07:27 Украинский вертолет Ми-8 случайно обстрелял позиции своих же войск Минобороны: на Купянском направлении украинский Ми-8 атаковал свои позиции Unsplash

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Украинские войска пытались обстрелять позиции противника на Купянском направлении с вертолета Ми-8, но он не долетел и ударил по своим. Офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин сообщил об этом РИА «Новости».

«На рубеже Копанки - Новосергеевка противник для поддержки своих обороняющихся подразделений применил вертолет Ми-8, но в результате недолета нанес огневое поражение по своим позициям», — сказал военнослужащий.

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За сутки его группировка отразила на Купянском направлении две контратаки Вооруженных сил Украины. Ярослав Якимкин сообщил, что противник бросил в бой до усиленного взвода, танки и артиллерию 44-й отдельной механизированной бригады.

Российские войска улучшили позиции на Донецком направлении. Украинские подразделения уменьшили напор на фланги под Артемовском. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ не оставили попыток устроить наступление около Андреевки и Клещеевки.