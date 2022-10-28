Украинский вертолет Ми-8 сбили в Херсонской области | 360°

Спецоперация 28 октября 2022, 13:58 Украинский вертолет Ми-8 сбили в Херсонской области Минобороны сообщило о сбитом в Херсонской области вертолете Ми-8 ВСУ РИА "Новости"

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Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе украинский вертолет Ми-8. Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, летательный аппарат упал около села Новая Каменка в Херсонской области.

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В Минобороны добавили, что также средства ПВО сбили три украинских беспилотника и перехватили шесть снарядов HIMARS и «Ураган», выпущенных украинскими боевиками по населенным пунктам в Херсонской области и Донецкой Народной Республике.

Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено пять складов с боеприпасами украинских войск в ДНР, Херсонской области и на территории города Николаев.

Всего с начала проведения специальной военной операции украинские войска потеряли 326 самолетов, 164 вертолета, 2356 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитно-ракетных комплекса, 6130 танков и других боевых бронированных машин, 876 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3532 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6823 единицы специальной автомобильной техники.