Спецоперация 16 февраля 2023, 14:03 Украинский вертолет Ми-8 сбили в Харьковской области Минобороны сообщило о сбитом украинском вертолете Ми-8 в Харьковской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Средства противовоздушной обороны России сбили в воздухе вертолет Ми-8 в районе села Дорошовка Харьковской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Дорошовка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — заявил он.

Реклама

За сутки российские средства сутки ПВО перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и сбили воздухе 20 украинских беспилотников, выпущенных ВСУ по населенным пунктам Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

Реклама

Армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили командные пункты 36-й бригады морской пехоты ВСУ около Авдеевки, 72-й механизированной бригады ВСУ около железнодорожной станции «Углесборочная» и 102-й бригады территориальной обороны в селе Малиновка Донецкой Народной Республики.

Кроме того за сутки потери понесли 92 артиллерийских подразделения украинских войск на огневых позициях. Также российские войска нанесли удары по живой силе и военной технике противника в 118 районах проведения специальной военной операции.