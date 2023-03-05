Спецоперация 05 марта 2023, 15:18 Украинский вертолет Ми-8 сбили у Димитрова в ДНР Минобороны: средства ПВО сбили у Димитрова в ДНР вертолет Ми-8 РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны сбили в Донецкой Народной Республике вертолет. Вооруженные силы Украины лишились также шести реактивных снарядов HIMARS и «Смерч», отметил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Вертолет Ми-8 ВСУ средства ПВО поразили в районе населенного пункта Димитров, шесть реактивных снарядов РСЗО «Смерч» и HIMARS, 12 беспилотников перехватили у населенных пунктов Пологи Запорожской области, Берестовое Харьковской области, Еленовка, Кременец, Никольское, Евгеновка, Спартак и Ивановка в ДНР, а также Кременная, Залиман и Петровское в Луганской Народной Республике. Самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin уничтожили на Донецком направлении.

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С начала спецоперации войска России уничтожили 216 украинских вертолетов, 1050 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3336 беспилотников, 394 самолета, 409 зенитных ракетных комплексов, 4282 орудия полевой артиллерии и минометов, 8162 танка и других боевых бронированных машин, 8746 единиц специальной военной автомобильной техники.

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