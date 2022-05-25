Украинский вертолет Ми-8 сбили над Николаевской областью

Российские военные сбили над населенным пунктом Бармашово Николаевской области вертолет Ми-8, принадлежащий воздушным силам Украины. Минобороны РФ сообщило, что в этом же регионе был уничтожен склад боеприпасов.

Средствам ПВО за прошедшие сутки удалось сбить 11 украинских беспилотников. Их засекли вблизи острова Змеиный, населенных пунктов Глубокое, Большие Проходы и Першотравневое Харьковской области, Верхнеторецкое, Ставки и Терны в ДНР. В районе Шандриголово был уничтожен Bayraktar TB2.

Два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Долина Харьковской области и Посад-Покровское Николаевской области поразила оперативно-тактическая и армейская авиация, добавили в оборонном ведомстве.

В населенном пункте Соледар нанесли удар по штабу территориальной обороны. Авиация атаковала 46 районов сосредоточения солдат и техники, ликвидировав за сутки в общей сложности более 300 националистов и выведя из строя 46 единиц военной техники.