Спецоперация 15 июня 2023, 21:29 Украинский вертолет Ми-8 сбили на Херсонском направлении RT: вертолет Ми-8 ВСУ сбили на Херсонском направлении РИА «Новости»

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Украинский вертолет Ми-8 был сбит на Херсонском направлении. Об этом сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале со ссылкой на экстренные службы региона.

Еще 6 июня Минобороны РФ сообщили об уничтожении российскими ПВО двух Су-25 Украины в Херсонской области и ДНР. Также был ликвидирован истребитель Су-27, его поразили неподалеку от населенного пункта Андреевка.

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В тот же день украинские националисты потеряли два вертолета Ми-8 недалеко от Новодаровки Запорожской области и Водянское (ДНР). Российские системы ПВО поразили эти воздушные суда. Кроме того, противовоздушная оборона РФ перехватила ракету Storm Shadow вместе с 12 реактивными снарядами HIMARS и «Ураган».

Ранее российское оборонное ведомство заявило, что с начала специальной военной операции силы РФ уничтожили 432 самолета и 236 вертолетов ВСУ. Также националисты киевского режима лишились четырех с половиной тысячи беспилотников и свыше девяти тысяч танков.