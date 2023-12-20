Спецоперация 20 декабря 2023, 13:20 Украинский вертолет Ми-24 сбили в ДНР Минобороны: силы ПВО сбили вертолет Ми-24 в ДНР РИА «Новости»

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В районе железнодорожной станции Углесборочная в Донецкой Народной Республике сбили украинский вертолет Ми-24. Об этом объявило Минобороны России.

Военные использовали для уничтожения Ми-24 Вооруженных сил Украины средства ПВО. Вертолет засекли около железнодорожной станции Углесборочная. С начала спецоперации ВСУ лишились 260 вертолетов и 553 самолетов.

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Около населенных пунктов Старомихайловка, Красногоровка, Спорное и Марьинка ДНР, Новая Маячка Херсонской области, Белогоровка и Нырково ЛНР сбили 32 беспилотника. На других участках российские подразделения перехватили пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

За сутки на Донецком направлении до 250 украинских военнослужащих получили ранения или погибли. В районе населенного пункта Шумы остановили атаку штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ, у Марьинки, Клещеевки и Курдюмовки поразили солдат и технику.

Около 10 вертолетов Ми-24 Украина получила от Польши. Их поставили летом 2023 года.