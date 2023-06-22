Спецоперация 22 июня 2023, 00:06 Украинский танкист с перепугу раздавил американскую бронемашину «РВ»: танк ВСУ наехал на американскую бронемашину MaxxPro после удара ВС России U.S. Department of Defense

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Танкисты ВСУ раздавили бронемашину MaxxPro американского производства после удара Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) Донецкой народной республики «Каскад». Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как отметили военкоры, танк Т-72 украинских военных эвакуировал подбитую бронемашину, когда в него ударил российский дрон-камикадзе «Ланцет».

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«От ужаса танкисты наехали на MRAP MaxxPro», — указано в сообщении.

Российские войска уничтожили 245 танков и 678 бронемашин украинских сил после начала контрнаступления ВСУ. Такие данные привел президент России Владимир Путин. Как подчеркнул глава государства, это данные на минувший вторник, 20 июня. По словам Путина, среди уничтоженной техники оказались западные боевые машины, которые получил Киев. Кроме того, войска противника также понесли значительные потери в личном составе, отметил президент.

Военкоры также сообщали, что ранее боевики ВСУ попали в «огневой мешок» у села Пятихатки в Запорожской области. Пятый батальон 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ вывел из села большую часть личного состава и технику после удара российских военных.