Спецоперация 25 апреля 2023, 14:17 Украинский Су-25 уничтожили ударом из ПЗРК под Херсоном «РВ»: российские военные уничтожили Су-25 ВСУ под Херсоном ударом из ПЗРК РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные сбили украинский самолет Су-25 под Херсоном. Об этом сообщил Telegram-канал«Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным канала, два штурмовика ВСУ предприняли попытку нанести удар по позициям ВС России на левом берегу Днепра. Один из самолетов противника уничтожили ракетой.

Реклама

Снаряд выпустили из переносного зенитно-ракетного комплекса. Официально в Минобороны пока не комментировали данные о сбитом Су-25.

Несколькими днями ранее — 20 апреля — в ведомстве сообщили о сбитом Су-25 ВСУ в районе Угледара. Удар по нему нанес оператор переносного ЗРК «Игла» соединения морской пехоты ТОФ.

По данным Минобороны, с начала проведения СВО российские военные уничтожили уже 411 украинских самолетов, 228 вертолетов, более 3830 беспилотников, 415 зенитных ракетных комплексов и сотни единиц другой военной техники.