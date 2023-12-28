Спецоперация 28 декабря 2023, 15:37 Украинский Су-25 сбили в небе над Краматорском ВС России поразили склад топлива для военной техники ВСУ в зоне спецоперации Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/globallookpress

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За минувшие сутки российские бойцы поразили склад топлива для военной техники Вооруженных сил Украины. Также отечественные истребители сбили Су-25 противника в районе Краматорска. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорска Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — указали в оборонном ведомстве.

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Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили склад топлива Вооруженных сил Украины. Также российские бойцы уничтожили живую силу и технику противника в 138 районах проведения спецоперации.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что СВО в 2024 году продолжится. По его словам, одна из важнейших целей операции — разоружение украинской армии. Также перед российскими восками стоят важные задачи — денацификация и смещение правящего бандеровского режима, подчеркнул политик.