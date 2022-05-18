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    18 мая 2022, 11:31

    Украинский Су-25 сбили над населенным пунктом Триполье в ДНР

    Российские ПВО сбили в ДНР украинский Су-25

    Екатерина Виславская

    Два украинских военных самолета сбили российские ПВО за сутки. Су-25 был обнаружен над населенным пунктом Триполье в ДНР, МиГ-29 — вблизи Каменной Яруги Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

    Кроме того военным удалось уничтожить 15 беспилотников. Их засекли вблизи населенных пунктов Семеновка, Балаклея, Великие Проходы, Малые Проходы и Великая Камышеваха Харьковской области, Рудничный, Грабское, Вольное и Старомихайловка ДНР, Беляевка и Чернобаевка Херсонской области.

    Вблизи Каменки и Малой Камышевахи также перехватили восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

    Тем временем российская армия начала вооружаться комплексами одновременно противовоздушной и противоракетной обороны С-500. Новая зенитно-ракетная система превосходит все существующие.