Украинский Су-25 сбили над населенным пунктом Триполье в ДНР

Два украинских военных самолета сбили российские ПВО за сутки. Су-25 был обнаружен над населенным пунктом Триполье в ДНР, МиГ-29 — вблизи Каменной Яруги Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

Кроме того военным удалось уничтожить 15 беспилотников. Их засекли вблизи населенных пунктов Семеновка, Балаклея, Великие Проходы, Малые Проходы и Великая Камышеваха Харьковской области, Рудничный, Грабское, Вольное и Старомихайловка ДНР, Беляевка и Чернобаевка Херсонской области.

Вблизи Каменки и Малой Камышевахи также перехватили восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Тем временем российская армия начала вооружаться комплексами одновременно противовоздушной и противоракетной обороны С-500. Новая зенитно-ракетная система превосходит все существующие.