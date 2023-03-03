Спецоперация 03 марта 2023, 15:33 Украинский Су-24 уничтожили в районе Красноармейска в ДНР Минобороны: российские военные сбили Су-24 противника в ДНР РИА «Новости»

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Российская истребительная авиация сбила украинский самолет Су-24 в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.

В ведомстве отметили успешную работу противовоздушной обороны. За сутки средства ПВО сбили один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили 18 украинских беспилотников в районах Варваровки, Краснореченского, Кременной, Куземовки, Стельмаховки, Житловки (ЛНР), Егоровки, Ивановки, Кирилловки, Никольского (ДНР), а также в районах населенных пунктов Алешки, Голая Пристань, Крынки, Новая Збурьевка и Червоноподолье в Херсонской области.

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Всего с начала СВО российские военные уничтожили уже 394 самолета ВСУ, 212 вертолетов и 3313 беспилотников. Кроме того, противник лишился 407 ЗРК, свыше 8120 танков и других боевых бронированных машин, более 1040 боевых машин РСЗО, 4262 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8680 единиц специальной военной автомобильной техники.

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