Спецоперация 09 августа 2023, 12:58 Украинский спецназ «Железные волки» заметили под Красным Лиманом Офицер Марочко: отряд ВСУ «Железные волки» заметили под Красным Лиманом Официальный сайт президента Украины

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Возле Красного Лимана в ДНР заметили карательный отряд ВСУ «Железные волки». Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Красный Лиман отмечается присутствие отдельного батальона специального назначения „Железные волки“, который входит в состав 1-й бригады специального назначения ВФУ», — сообщил он.

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Эксперт добавил, что это подразделение выполняет карательные задачи в отношении мирного населения и украинских военных.

Ранее Марочко рассказывал, что украинские войска попытались зажигательными снарядами выдавить ВС России из укрепрайонов. Противник решил поджечь сухостой и вынудить военных уйти, но нападение пошло не по плану.

До этого во время боя в районе села Терны украинские солдаты пытались дезертировать, но погибли. Сначала по ним выстрелили собственные сослуживцы, затем российская артиллерия.