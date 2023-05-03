Спецоперация 03 мая 2023, 08:16 Украинский солдат усомнился в способности ВСУ дожить до контрнаступления Украинский солдат «Артур» заявил, что ВСУ могут не дожить до контрнаступления Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за длительного ожидания и подготовки могут не дожить до контрнаступления. Об этом телеканалу CNN заявил украинский солдат с позывным «Артур».

По словам бойца, российская армия бьет по складам с техникой и топливом, а также пунктам размещения личного состава. Из-за этого при начале наступательных маневров у них может не оказаться ресурсов для атак. Он также указал на напряженную атмосферу в рядах войск.

Реклама

«Если мы будем продолжать тянуть время, то можем и не дожить до контрнаступления», — отметил «Артур».

Боец также пожаловался на постоянное анонсирование украинскими властями контрнаступления. Он отметил, что из-за этого теряется элемент неожиданности.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что подготовка к контрнаступлению «вышла на финишную прямую». Заместитель главы назначенного украинскими властями Херсонского областного совета Юрий Соболевский указал, что атака уже началась, ей можно считать все боевые действия ВСУ на южном участке.