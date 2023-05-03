03 мая 2023, 08:16
Украинский солдат усомнился в способности ВСУ дожить до контрнаступления
Украинский солдат «Артур» заявил, что ВСУ могут не дожить до контрнаступления
Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за длительного ожидания и подготовки могут не дожить до контрнаступления. Об этом телеканалу CNN заявил украинский солдат с позывным «Артур».
По словам бойца, российская армия бьет по складам с техникой и топливом, а также пунктам размещения личного состава. Из-за этого при начале наступательных маневров у них может не оказаться ресурсов для атак. Он также указал на напряженную атмосферу в рядах войск.
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«Если мы будем продолжать тянуть время, то можем и не дожить до контрнаступления», — отметил «Артур».
Боец также пожаловался на постоянное анонсирование украинскими властями контрнаступления. Он отметил, что из-за этого теряется элемент неожиданности.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что подготовка к контрнаступлению «вышла на финишную прямую». Заместитель главы назначенного украинскими властями Херсонского областного совета Юрий Соболевский указал, что атака уже началась, ей можно считать все боевые действия ВСУ на южном участке.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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