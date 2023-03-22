Спецоперация 22 марта 2023, 03:24 Украинский солдат рассказал о наказаниях в рядах ВСУ за отказ идти на штурм Украинский пленный: военных бросали в горячие точки после отказа идти на штурм позиций РФ Викимедиа

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Украинских солдат отправляли в самые горячие участки передовой за отказ идти на штурм. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Иванников, которого взяли в плен в ЛНР, сообщило РИА «Новости».

Боец пояснил, что команда штурмовать лес его подразделению поступила по рации. Однако все согласились, что имеющимися средствами выполнить приказ не получится, и поэтому отказались идти на штурм российских позиций. После этого солдат отправили удерживать позиции под Белогоровкой «до окончания разбирательства». Командование также пообещало им провести эвакуацию на следующий день, но своих слов не сдержало.

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«Ни утром, ни на следующее утро, ни еще через сутки никто нас не забирал. <…> Начались потери, раненые. Старшие группы постоянно вызывали командование, просили эвакуацию, но ответ один и тот же был: „Ждите, скоро заберем“», — рассказал военнопленный.

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В итоге после многочисленных обстрелов большая часть военных, которых «сослали» на этот участок, погибло. По мнению Иванникова, таким образом командование наказало их за отказ идти на штурм.

Ранее пленный рассказал журналистам, что большинство солдат ВСУ не используют на огневых позициях натовское вооружение, которое Запад поставляет Украине. Он предположил, что вся эта техника идет силам специальных операций.