Спецоперация 01 мая 2023, 23:25 Украинский солдат пожаловался на нехватку врачей в рядах ВСУ под Артемовском Младший сержант ВСУ Зайцев заявил о нехватке медиков и средств эвакуации под Артемовском РИА «Новости»

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Украинские военные, сражающиеся под Артемовском, испытывают нехватку врачей и средств эвакуации сломанной техники. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил санитарный инструктор, младший сержант ВСУ Сергей Зайцев.

«Нам нужны полевые передвижные аппараты КТ, не хватает технических средств, средств эвакуации гусеничных и колесных <…>. Нужны медики, хотелось бы видеть их тут больше», — сказал он.

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В связи с этим боец призвал врачей, которые продолжают работать в тылу, идти служить в ряды украинской армии.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что за сегодняшний день, 1 мая, «вагнеровцы» продвинулись в Артемовске по разным направлениям на 120 метров, заняв 45 тысяч квадратных метров. Под контролем противника сейчас остается менее трех квадратных километров площади города.

Ранее стало известно, что наши штурмовики на западе Артемовска уничтожили группу украинских военных, одетых в костюмы химзащиты. В это время боевики устанавливали контейнеры с неизвестным веществом.