Украинский солдат назвал дополнительный источник дохода командиров ВСУ

Командиры ВСУ не выгоняют солдат из армии за наркоманию, но применяют к провинившимся финансовое наказание. Об этом рассказал военнослужащий из 92-й бригады украинской армии. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Пресекали зарплатой. Например, ты должен получить 10 тысяч гривен, а получаешь две. Остальное либо отдашь им на руки, либо спишут и вообще эти деньги тебе на карточку не поступают», — сказал собеседник агентства.

При этом командиры не увольняли подчиненных. По словам украинского солдата, так делали из соображений личной выгоды. Он признался, что и сам употреблял некоторые запрещенные вещества. Собеседник агентства не отметил, распространялись ли на него финансовые наказания.

«Им было выгоднее так, чтоб человек получил зарплату и отдал им, все упиралось в это», — пояснил он.

Он отметил, что некоторые командиры сами употребляли запрещенные вещества. Однако они приказывали подчиненным не рассказывать об их вредной привычке.