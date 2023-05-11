Спецоперация 11 мая 2023, 14:44 Украинский штурмовик Су-25 сбили в Херсонской области Минобороны сообщило о сбитом в Херсонском области украинском штурмовике Су-25 РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в Херсонской области. Самолет пролетал в районе поселка Червоный Маяк. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

За минувшие сутки ПВО перехватили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбили в воздухе 12 беспилотников, выпущенных украинскими боевиками по мирным населенным пунктам.

Конашенков подчеркнул, что речь идет о поселке Белогоровка Луганской Народной Республики, поселке Опытное, селах Валерьяновка и Новобахмутовка Донецкой Народной Республики, а также селах Работино, Чубаревка, Новопрокофьевка и Чапаевка Запорожской области.

Всего за минувшие сутки группировка российских войск поразила 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также уничтожила живую силу и скопления военной техники противника в 123 районах проведения специальной военной операции.