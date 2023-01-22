Спецоперация 22 января 2023, 14:56 Украинский штурмовик Су-25 сбили над ДНР Минобороны сообщило о сбитом средствами ПВО украинском штурмовике Су-25 в ДНР РИА «Новости»

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Расположенные в селе Антоновка Донецкой Народной Республики средства противовоздушной обороны России сбили украинский штурмовик Су-25. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что за минувшие сутки системы ПВО сбили девять выпущенных украинскими властями беспилотников.

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Дроны упали около поселков Змиевка, Владимировка, Краснореченское и Ягодное Луганской Народной Республики, села Приютное Запорожской области и села Очаковское Херсонской области.

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На подлете к селу Работино и городу Молочанск Запорожской области сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а около поселка Степногорск в этом же регионе перехватили противорадиолокационную ракету HARM.

В Запорожской области ВСУ лишились склада боеприпасов. Его российские военные уничтожили в районе Малиновки.