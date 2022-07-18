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    18 июля 2022, 03:58

    Украинский схрон с оружием нашли в Херсоне

    РИА «Новости».: схрон украинских диверсантов с ПЗРК «Игла» обнаружили в Херсоне

    Юлия Шелковенко

    Две переносных зенитных ракетных комплекса (ПЗРК) «Игла», гранатомет и другое оружие обнаружили в оборудованном украинскими диверсантами схроне, сообщил источник РИА «Новости».

    Украинский схрон с оружием нашли в Херсоне

    Местные жители рассказали правоохранителям, что видели троих неизвестных в районе строящейся АЗС на Ольховой улице. Злоумышленники пытались спрятать оружие. Российские силовики при поддержке бойцов ОМОНа «Юг» провели обыск, в результате чего нашли схрон.

    Кроме ракетных комплексов там находились патроны калибром 5,45 миллиметра, гранаты, пистолет, детонаторы для самодельных взрывных устройств. Правоохранители регулярно находят схроны с оружием, которые боевики оставляют для ведения подрывной деятельности.

    Ранее военный аналитик Джек Бакби прокомментировал уничтожение ракетных установок HIMMARS российскими военными. По его словам, это плохая новость для блока НАТО.