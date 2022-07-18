Украинский схрон с оружием нашли в Херсоне

Две переносных зенитных ракетных комплекса (ПЗРК) «Игла», гранатомет и другое оружие обнаружили в оборудованном украинскими диверсантами схроне, сообщил источник РИА «Новости».

Местные жители рассказали правоохранителям, что видели троих неизвестных в районе строящейся АЗС на Ольховой улице. Злоумышленники пытались спрятать оружие. Российские силовики при поддержке бойцов ОМОНа «Юг» провели обыск, в результате чего нашли схрон.

Кроме ракетных комплексов там находились патроны калибром 5,45 миллиметра, гранаты, пистолет, детонаторы для самодельных взрывных устройств. Правоохранители регулярно находят схроны с оружием, которые боевики оставляют для ведения подрывной деятельности.

Ранее военный аналитик Джек Бакби прокомментировал уничтожение ракетных установок HIMMARS российскими военными. По его словам, это плохая новость для блока НАТО.