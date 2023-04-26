Спецоперация 26 апреля 2023, 15:25 Украинский самолет Су-25 сбили в Херсонской области Минобороны: российские средства ПВО за сутки сбили украинский самолет Су-25 под Херсоном Сайт президента Украины

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Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили украинский самолет Су-25 в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — отметил он.

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Также российские средства перехватили 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. В районе острова Великий под Херсоном поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений противника.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли до 30 бойцов на Херсонском направлении. Там же ВСУ лишились двух автомобилей и одной артиллерийской системы М777 американского производства.

На Донецком направлении российские Воздушно-десантные войска совместно с группировкой «Юг» оказали поддержку штурмовым отрядам и пресекли попытки украинских подразделении контратаковать. В результате этого противник потерял до 300 своих военнослужащих и наемников.