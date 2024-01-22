Спецоперация 22 января 2024, 14:56 Украинский самолет Су-25 сбили в Харьковской области Минобороны РФ: силы ПВО сбили Су-25 в Харьковской области и 76 беспилотников РИА «Новости»

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За сутки в зоне проведения спецоперации силы противовоздушной обороны России сбили 76 беспилотников, шесть британских ракет, пять американских реактивных снарядов и самолет Су-25. Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Средствами ПВО в районе Ивановки Харьковской области сбили самолет Су-25. Войска перехватили шесть ракет Storm Shadow и пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожили 76 украинских БПЛА.

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Российские подразделения поразили два полевых склада боеприпасов противника, военную технику и солдат в 103 районах. На Донецком направлении Вооруженные силы Украины лишились 10 танков и до 320 солдат, на Краснолиманском и Купянском — по 180 военнослужащих. Боевые потери украинских войск на Южно-Донецком направлении достигли 120 человек, на Запорожском — 105 солдат, на Херсонском — 100 военных.

Всего с начала спецоперации перехватили 11 033 беспилотника, 568 самолетов и 265 вертолетов. Минобороны показало штурм опорного пункта в населенном пункте Веселое.