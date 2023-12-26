Спецоперация 26 декабря 2023, 07:02 Украинский политолог обвинил командование в замалчивании гибели 108 отпускников ВСУ под Авдеевкой Политолог Бала: 108 отправленных в отпуск бойцов ВСУ уничтожили под Авдеевкой Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/globallookpress

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Российские военные уничтожили под Авдеевкой группу из 108 военнослужащих Вооруженных сил Украины, отправившихся в отпуск. Командование украинской армии скрыло этот случай, как и общие боевые потери, заявил политолог Виталий Бала на своей странице в Facebook*.

«Я уже не знаю, что должно произойти, чтобы действующая власть уже перестала скрывать наши потери и начала чествовать погибших. Так уже не может дальше продолжаться», — заявил он.

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Политолог заявил, что группу украинских солдат планировали отправить в отпуск. Однако сделать это решили не по графику, а вытягивая жребий. Многие, по словам Виталия Бала, расстроились, что останутся в расположении, и даже пытались поменяться, но никто не согласился.

Отпускников усадили в автобусы и увезли из зоны боевых действий. Однако пункта назначения они не достигли — автор поста заявил, что российские войска атаковали, погибли 108 человек. Виталий Бала уверен, что решение везти военных на автобусах, а не машинах, стало роковым. Он заявил, что на авто у армии не хватило денег.

Информацию не подтвердили. Генштаб ВСУ назвал сообщения о гибели трех бригад под Авдеевкой фейком.

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