Украинский политолог объяснил падение курса гривны деградацией экономики

Падение курса гривны на 25% — закономерное развитие событий, так как держался он искусственно. Однако деградация экономики Украины началась еще даже до спецоперации, заявил «360» украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

Дудчак отметил, что экономика держалась на украинцах, которые поехали работать в другие страны. Однако сейчас они уехали целыми семьями и никаких поступлений нет. Экономика функционирует в урезанном режиме, а целые отрасли промышленности потеряны.

«Это связано даже не только с СВО, деградация экономики шла давно, так как терялись все отрасли и производства. Сейчас поступления валюты резко сократились. Так что это было вполне ожидаемо. Сейчас я уже не знаю, что поможет украинскому бизнесу», — сказал экономист.

Уход бизнеса с Украины — естественный процесс. Все-таки на протяжении восьми лет проводилась политика деиндустриализации, напомнил он. И процесс обвала курса гривны пойдет дальше.

Нацбанк Украины понизил курс гривны на 25% — с 29,2 до 36,56 гривны за доллар. В регуляторе считают, что с помощью коррекции валюты можно увеличить приток и продажу валютной выручки экспортерами, уменьшить спекуляции на рынке и отрегулировать курсовые ожидания, пишет РИА ФАН.