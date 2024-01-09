Спецоперация 09 января 2024, 02:05 Украинский политолог объяснил, как удары России по аэродромам помогают защитить Крым Политолог Карасев: ВС РФ наносят удары по производству оружия Украины Unsplash

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Точечные российские удары по военным объектам лишают Украину возможности производить оружие и играют свою роль в защите Крыма. Об этом заявил заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью телеканалу «Град».

Карасев признал, что объектами российских ударов становятся военные производства. Эксперт подчеркнул, что мощности украинских заводов, обеспечивающих ВСУ патронами и снарядами, снижается, из-за чего страна становится все более зависимой от западных поставок, прекращение которых станет для армии катастрофой.

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Украинец добавил, что ВС РФ эффективно работают по вражеским аэродромам, таким образом повышая безопасность Крыма. По словам Карасева, основными целями российских военных становятся площадки, с которых взлетают самолеты Су-24, зачастую несущие ракеты Storm Shadow для обстрела полуострова.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что участившиеся российские удары мешают подготовке новых бойцов ВСУ и делают невозможным выполнение плана по мобилизации.