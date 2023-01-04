Спецоперация 04 января 2023, 03:48 Украинский пленный рассказал об обучении военных ВСУ канадскими инструкторами Пленный украинский военный Лищук: канадские инструкторы обучают солдат ВСУ городским боям РИА «Новости»

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Украинских бойцов обучают городским боям. Об этом рассказал военнопленный из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады армии Украины Виталий Лищук. Его слова привело РИА «Новости».

Как сообщил пленный боец, его призвали 6 октября 2022 года. С этого дня и по 15 октября солдат отправляли в Великобританию. Лищук отметил, что солдат обучали полевой тактике, а также тактике городских боев. Этим занимались два канадских инструктора. Военнослужащие в конце этого этапа сдавали экзамен.

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Украинцев, как добавил военнопленный, обучали стрельбе из автомата Калашникова и британского стрелкового комплекса SA80, а также «один раз показали на симуляторе NLAW». Последний вид оружия — это шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета.

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Обучение, по словам Лищука, продолжалось 35 дней, отметил News.ru. После этого бойцов направили в подразделение в Житомире, а потом — на фронт.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что Украина привлекла тысячи наемников более чем из 50 стран к боестолкновениям против союзных сил. Часть этой наемной силы, по его словам, воюет еще с 2014 года.