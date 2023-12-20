Спецоперация 20 декабря 2023, 12:45 Украинский пленный рассказал о шквальном огне по селу в Донбассе Пленный Белорусов признался в обстреле села в Донбассе еще до начала СВО РИА «Новости»

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Украинские войска еще до начала спецоперации обстреляли село в Донбассе, открыв по нему шквальный огонь. Об этом рассказал сдавшийся в декабре 2023 года украинский боец Олег Белорусов. Его слова передало РИА «Новости».

По его словам, украинские солдаты на блокпостах раздевали гражданских лиц, обыскивали их машины, забирали ценные вещи. Таким образом он описал события «антитеррористической операции» ВСУ, которая началась после государственного переворота на Украине.

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Белоусов признался, что бойцы ВСУ испытывали ненависть к Донбассу. Они были агрессивно настроены в отношении жителей ДНР и ЛНР.

«Была стрельба со стороны одного поселка, недалеко, километр от поселка. Поселок получал от колонны таргет на стрельбу. То есть, полный огонь», — рассказал он.

Украинская армия деморализована обстановкой на фронте, в рядах бойцов процветает дезертирство. При этом военное руководство не гнушается брать взятки от военнослужащих за возможность не ехать на передовую.