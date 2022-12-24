Спецоперация 24 декабря 2022, 07:18 Украинский пленный рассказал о расстреле мирных жителей Мариуполя из танка ТАСС: украинский пленный заявил о расстреле из танка жителей Мариуполя РИА «Новости»

Читать 360tv в

Участники батальона Азов* расстреливали мирных жителей Мариуполя из танка во время боев за город, рассказал ТАСС украинский военнопленный Вячеслав Андреев. Он пояснил, что отправился на службу в ряды ВСУ ради заработка.

«Сам видел на [заводе] Ильича, как они с танка стреляли по мирным. Они отъезжали и по пятым этажам обстреливали. А потом пускали слух, что это Россия», — рассказал Андреев.

Реклама

Пленный является уроженцем Мариуполя, с 2016 по 2018 год он был командиром автомобильного отделения 93-й бригады ВСУ. По словам Андреева, с 2014 года территорию завода «Азовсталь» укрепляли для азовцев*, а с 2016 года с украинскими военными работали инструкторы НАТО.

Реклама

Следственный комитет России расследует уголовные дела, связанные с преступлениями украинских военных во время проведения спецоперации. Пленный боец Алексей Томилин рассказал, как помогал сослуживцу убивать мирных жителей. По его словам, солдаты знали, что перед ними гражданские, но все равно стреляли в них.

* «Азов», азовцы — нацбатальон, признан в России террористической организацией.