Спецоперация 20 декабря 2023, 04:19 Украинский пленный рассказал о дезертирстве и коррупции в ВСУ Военнопленный Белоусов: каждый месяц из роты ВСУ дезертируют около 20 человек РИА «Новости»

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Из подразделений ВСУ численностью до роты ежемесячно дезертируют около 15-20 военных. Кроме того, в рядах Вооруженных сил Украины процветает коррупция: платить приходится за отъезд в отпуск или за возможность не выходить на передовую. Об этом рассказал пленный украинский военный Олег Белоусов в интервью РИА «Новости».

«При мне за месяц примерно 15 человек, 20. С одной роты [дезертируют]», — рассказал он.

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Белоусов добавил, что за возможность не выходить на передовую командиры брали с солдат 1000–2000 гривен. Отпуск домой обходился военным в 1000 гривен в сутки.

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