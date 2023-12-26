Спецоперация 26 декабря 2023, 03:27 Украинский пленный рассказал, что у его подразделения в Запорожье не было шансов выжить Сержант ВСУ Лобов признал, что у его подразделения не было шансов выжить РИА «Новости»

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Сдавшийся в плен на Времевском выступе младший сержант ВСУ Михаил Лобов заявил, что что у его подразделения на Запорожском направлении не было шансов выжить. Об этом солдат рассказал РИА «Новости».

«Моральный дух… Его нет, потому что как и нет подразделения как такового. Остались единицы. Безысходность. Нет шансов на выживание», — сказал он.

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Лобов уточнил, что его подразделение теряло людей как в бою, так и из-за повального бегства. По его словам, командиры ничего не делают, чтобы снизить число потерь на поле боле. Единственный способ, который они знают, это искать новых людей и отправлять их туда же, на те же смертельные позиции.

Ранее стало известно, что в Верховную раду направили законопроект о поправках в условия мобилизации на Украине. Он предполагает отказаться от отсрочки для инвалидов III группы и бывших депутатов. Женщина же сможет получить отсрочку лишь на время беременности и отпуска по уходу за ребенком.