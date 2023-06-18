Спецоперация 18 июня 2023, 08:34 Украинский пленный рассказал, что солдатами ВСУ командуют военные США и Польши РИА «Новости»: солдатами ВСУ руководят поляки и американцы РИА «Новости»

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Военнослужащими Вооруженных сил Украины руководят американские и польские командиры, при этом они тоже принимают участие в боевых действиях. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный боец ВСУ.

«Они непосредственно командовали нашими солдатами», — сказал он.

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По словам пленного, ему и его сослуживцам часто приходилось видеть натовские шевроны и взаимодействовать с иностранными военными. Он отметил, что солдат ВСУ централизованно обучали различать знаки различия, принятые в армиях стран НАТО.

Пленный заявил, что иностранцам отдается приоритет в ущерб украинцам. Он привел случай на полигоне, когда военные ВСУ приехали на стрельбище первыми, однако им пришлось ждать, когда приедут и пройдут подготовку иностранцы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала «360», что на Украине уже давно ведет боевые действия контингент НАТО, а именно иностранные наемники и украинцы, которые прошли обучение и стажировки в странах альянса, и действуют они под руководством американских и британских инструкторов.