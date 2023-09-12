12 сентября 2023, 22:50
Украинский пленный пострадал от «дружественного огня» кассетными боеприпасами
РИА «Новости»: украинский пленный рассказал, как попал под кассетный обстрел ВСУ
Украинский военнопленный рассказал, как был ранен при эвакуации американскими кассетными боеприпасами на Запорожском направлении. Слова бойца ВСУ привело РИА «Новости».
Как заявил военный, его с сослуживцами ночью завезли на одну из позиций на Запорожском направлении. Украинские солдаты сидели там трое суток, пока не пришли российские войска. Тогда украинцы сдались в плен.
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«Когда нас уже ребята вели, через лесопосадку украинская сторона начала обстреливать „кассетами“. От них получил ранения в руку, ногу и спину», — рассказал Лавринович.
Военные врачи оказали первую помощь пленному, теперь он проходит лечение в больнице.
Военнопленный также рассказал, что в зону боевых действий его с сослуживцами отправили без предупреждения. По словам Лавриновича, ему выдали два магазина патронов к автомату Калашникова и сообщили, что они едут на боевое слаживание.
Раннее брошенный своими раненный солдат ВСУ Евгений Зиновик рассказал, что четыре дня ждал попадания в российский плен.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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