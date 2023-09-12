Спецоперация 12 сентября 2023, 22:50 Украинский пленный пострадал от «дружественного огня» кассетными боеприпасами РИА «Новости»: украинский пленный рассказал, как попал под кассетный обстрел ВСУ РИА «Новости»

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Украинский военнопленный рассказал, как был ранен при эвакуации американскими кассетными боеприпасами на Запорожском направлении. Слова бойца ВСУ привело РИА «Новости».

Как заявил военный, его с сослуживцами ночью завезли на одну из позиций на Запорожском направлении. Украинские солдаты сидели там трое суток, пока не пришли российские войска. Тогда украинцы сдались в плен.

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«Когда нас уже ребята вели, через лесопосадку украинская сторона начала обстреливать „кассетами“. От них получил ранения в руку, ногу и спину», — рассказал Лавринович.

Военные врачи оказали первую помощь пленному, теперь он проходит лечение в больнице.

Военнопленный также рассказал, что в зону боевых действий его с сослуживцами отправили без предупреждения. По словам Лавриновича, ему выдали два магазина патронов к автомату Калашникова и сообщили, что они едут на боевое слаживание.

Раннее брошенный своими раненный солдат ВСУ Евгений Зиновик рассказал, что четыре дня ждал попадания в российский плен.