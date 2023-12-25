Спецоперация 25 декабря 2023, 16:08 Украинский офицер выдал гостайну, признав успехи России в зоне СВО Шеремет: офицер ВСУ выдал гостайну, заявив об эффективности российских войск РИА «Новости»

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Офицер Вооруженных сил Украины выдал государственную тайну, признав успехи России в уничтожении военной промышленности республики. Такое мнение выразил в беседе с РИА «Новости» депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

По его мнению, в рядах ВСУ распространяется «прозрение». Вскоре, отметил депутат, придет и разочарование.

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«Украинский офицер фактически выдал государственную тайну и развенчал миф украинской пропаганды, которая постоянно отчитывается, что российские ракеты и БПЛА <…> якобы успешно перехватываются и уничтожаются в воздухе», — подчеркнул Шеремет.

Он иронично подметил, что отечественные ракеты и дроны, вероятно, «сбиваются» теми самыми военными производствами, о которых упомянул офицер ВСУ. Другого объяснения нет, резюмировал парламентарий.

Украинский офицер в беседе с британской газетой The Independent заявил, что Россия фактически уничтожила военную промышленность республики. По его словам, РФ лишила Украину возможности выпускать свое оружие. А своими новинками российская сторона вынуждает постоянно менять запросы к Западу насчет новых поставок боеприпасов.