Спецоперация 22 августа 2023, 07:23 Украинский офицер сделал пессимистичный прогноз на зиму для ВСУ Le Temps: зима осложнит для ВСУ ситуацию на поле боя РИА «Новости»

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Приход зимы серьезно осложнит для ВСУ ситуацию на поле боя. Об этом швейцарской газете Le Temps сообщил офицер украинского батальона Михаил. По его мнению, следующие недели станут для украинской армии «решающими и жестокими».

Если ВСУ не успеют прорвать российскую оборону, сделать это глубокой осенью и зимой уже не получится, считает Михаил.

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«Грязь, затем снег и отсутствие растительности оставят нас на открытом пространстве, все остановится и замрет», — предрек он.

Ранее американские СМИ призвали Соединенные Штаты успеть устроить переговоры России и Украины. Журналисты указали на то, что контрнаступление украинских войск фактически уже остановилось, а ВС РФ могут в следующем году пойти в полномасштабное наступление и разгромить ВСУ.

А бывший американский разведчик Скотт Риттер предположил, что прошлогодний закон украинского президента Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией в итоге приведет к ликвидации власти на Украине.